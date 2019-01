Nuovi collegamenti ATAM tra Reggio Calabria e Gambarie d’Aspromonte

16 Gennaio 2019 17:47

Miglioramento dei collegamenti da Reggio Calabria verso Gambarie

E’ una data importante quella odierna in termini di trasporto pubblico, non solo per la definizione della proposta di protocollo d’intesa per la costituzione dell’agenzia del Bacino dell’Area dello Stretto – tassello fondamentale di un iter avviato anni fa – ma anche per quanto riguarda il miglioramento dei collegamenti da Reggio Calabria verso Gambarie.

“Una mattinata di metà gennaio – commenta così l’A.U. di ATAM –che ci regala una visione di questa costituenda agenzia dell’area dello Stretto da una location privilegiata: Gambarie d’Aspromonte. Infatti questa mattina sono state inaugurate alla presenza di un testimonal d’eccezione, Kristian Ghedina, le piste da sci “Telese” e “Nino Martino”. Un’iniziativa che ha registrato un ottimo successo e la presenza di numerosi sciatori provenienti da Messina e da altri comuni siciliani che grazie ad un servizio navetta con bus a noleggio ATAM, richiestoci dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, hanno comodamente raggiunto Gambarie direttamente da Villa San Giovanni.

“Ma non è tutto. Da oggi, infatti, è in servizio un nuovo bus, acquistato con risorse aziendali nel mese di dicembre scorso, che andrà a rendere più efficienti e sicuri i collegamenti montani. Le prime prove tecniche – conclude così il dott. Perrelli – per una reale integrazione tra le due coste dello Stretto e azioni concrete per i nostri utenti”.

