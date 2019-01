La proposta di Cacciotto: “Organizziamo la Notte della Cultura a Messina”

8 Gennaio 2019 09:56

La proposta del consigliere della Terza Circoscrizione: “l’assessore Trimarchi organizzi la Notte della Cultura a Messina”

Organizzare una “Notte della Cultura” a Messina ogni anno. È questa la proposta che il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto rivolge all’assessore alla cultura Trimarchi.

Già durante l’amministrazione Buzzanca, il vice sindaco e assessore alla cultura Ardizzone si fece promotore dell’iniziativa. Lo stesso accadde durante l’amministrazione Accorinti, con l’assessore Perna.

Per Cacciotto “un simile appuntamento non può rappresentare un evento eccezionale, ma al contrario un appuntamento annuale. Messina ha la sua storia, la sua cultura, che devono essere conosciute, devono essere fiore all’occhiello e motivo di orgoglio.

Una città- prosegue il consigliere– ha bisogno di far vivere ai propri cittadini e non un momento di ristoro culturale. Ad oggi le notti sella cultura che sono andate di scena, hanno sempre riscosso momenti di grande successo. Fiumi di gente anche a tarda ora, un motivo di incontro e di socializzazione, di rendere viva la città.

Per questi motivi sarebbe importante che l’Assessore alla Cultura Trimarchi (di cui non si conoscono bene i programmi almeno in termini di cultura) si adoperasse per mettere in piedi una notte della cultura che coinvolga tutta la città e tutte le istituzioni”. Il consigliere chiederà quindi all’assessore Trimarchi di farsi promotore dell’evento, affinché la notte della cultura diventi per Messina un appuntamento annuale e non un evento eccezionale.

