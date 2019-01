Allerta Meteo, tanta neve in arrivo al Sud: piano di Ferrovie dello Stato, riduzioni su alcune linee regionali

2 Gennaio 2019 23:04

Allerta Meteo- Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha attivato per la giornata di domani 3 gennaio la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30 per cento anche per forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe aggravare la situazione con particolari accumuli di neve. Al momento, è comunque confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. Preallerta e presidi preventivi anche in Basilicata, Calabria e Sicilia, in queste regioni non sono pero’ previste riduzioni di treni. Le linee interessate dall’emergenza lieve sono: Ancona – Porto d’Ascoli/Ascoli; Ancona – Pescara; Pescara – Sulmona; Pescara – Termoli; Giulianova – Teramo; Sulmona – Terni – L’Aquila; Avezzano – Sulmona; Venafro – Campobasso; Foggia – Potenza. L’elenco aggiornato dei treni in circolazione sara’ disponibile sul sito trenitalia.com e su FSNews nella sezione infomobilita’. Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticita’ provocate nelle prossime ore dal maltempo – prosegue la nota – saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia. Operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, sono pronti a intervenire in caso di necessita’ per eseguire specifici controlli sull’infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari. Trenitalia ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche per garantire la mobilita’ delle persone, con locomotive e treni diesel di soccorso pronte a intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Previsto inoltre il potenziamento dei servizi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate per fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto.