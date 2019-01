Messina, emergenza neve sui Nebrodi. Calanna: “Strade completamente bloccate, Regione intervenga sull’Anas”

31 Gennaio 2019 11:12

Messina, il presidente del Gal Nebrodi Calanna chiede l’intervento della Regione per fronteggiare l’emergenza neve: “Arterie stradali completamente bloccate perché Anas non ha mezzi adeguati. Non siamo cittadini di seri B”

“L’assessore regionale alle infrastrutture convochi i vertici dell’Anas perchė è veramente inammissibile che nel 2019 ci siano delle arterie stradali completamente bloccate perche’ l’Anas non ha i mezzi adeguati per togliere la neve dalle strade“. A dirlo il presidente del Gal Nebrodi Francesco Calanna che sottolinea: “Qualche giorno fa la strada San Fratello-Cesarò era impraticabile per la neve e c’erano centinaia di macchine che scivolavano o erano bloccate per ore. Solo dopo parecchio tempo l’Anas, con un mezzo tra l’altro non adeguato, è intervenuta ed è riuscita a togliere solo per alcuni tratti la neve e a far passare le auto. In questi giorni sui Nebrodi la neve sta aumentando e ancora l’Anas non sta provvedendo in modo adeguato. Non vogliamo neanche immaginare cosa potrebbe succedere se rimanessero bloccati dei mezzi di soccorso o un’ambulanza. Non siamo cittadini di serie B, da questa e altre strade dei Nebrodi passano migliaia di persone al giorno che non possono restare prigioniere della neve, la Regione intervenga sull’Anas per risolvere al più presto questa incresciosa situazione“.

Valuta questo articolo