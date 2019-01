Neve a Messina: ghiaccio sulle strade, mezzi spazzaneve in azione

3 Gennaio 2019 19:44

Anas attiva i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade: mezzi spazzaneve in azione a Messina

Arriva l’ondata di gelo a Messina. Anas ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. I mezzi spazzaneve sono in azione in provincia di Messina, sulla strada statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesaro’” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesaro’ e San Fratello.

Spazzaneve in azione anche sulla statale 117 “Centrale Sicula”, tra Reitano (ME) e Nicosia (EN), sulla statale 118 “Corleonese Agrigentina” tra S. Stefano di Quisquina e Alessandria della Rocca, nell’agrigentino; sulla statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, tra Polizzi Generosa (PA) e Cesaro’ (ME).

I mezzi spargisale in azione in provincia di Siracusa, sulle strade statali 124 “Siracusana” e 287 “Di Noto”, nelle aree di Buccheri e Palazzolo Acreide, 194 “Ragusana”, e Francofonte; tra Ragusa e Modica; nell’ennese, sulla 121 tra Leonforte e Agira e sulla 192, a Enna; sulla 514 “Di Chiaramonte” tra Vizzini e Ragusa; nell’agrigentino, sulla statale 122 “Agrigentina”; nel nisseno, sulla 560 “Di Marcatobianco”; sulle statali 626, 640 e 640dir; nel palermitano, sulla statale 285 “Di Caccamo” (PA) e 624 “Palermo-Sciacca”.

Per quanto riguarda le autostrade, i mezzi spargisale sono in azione sulla A19 “Palermo-Catania”, dal km 56,700 al km 130, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello; A29 “Palermo – Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa; A29dir “Alcamo – Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.