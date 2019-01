È arrivata la neve a Messina: chiusa la strada per Dinnammare

3 Gennaio 2019 18:30

Arriva la neve a Messina: disposta la chiusura temporanea per neve della S.P. 50 bis di Dinnammare. Strada percorribile con catene o pneumatici invernali il tratto sino al Km.2+00

A causa dell’abbondante nevicata che ha interessato la S.P. n.50 bis di Dinnammare, la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina ha disposto, con ordinanza n.1 del 3/1/2019, la chiusura temporanea della strada dal km2+00 in località Musolino fino al Santuario di Dinnammare.

Il transito sino al tratto summenzionato sarà consentito ai mezzi muniti di catene da neve o di pneumatici invernali, così come regolamentato dall’Ordinanza n. 43/2013 del 28/11/2013.

Apposita segnaletica locale di chiusura al transito è stata posizionata in loco e tale chiusura viene presidiata da personale dell’Ente.