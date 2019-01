Neve a Messina, sos degli amici a quattro zampe. Dal rifugio Don Blasco l’appello per Hansel: “Gli resta poco da vivere, facciamogli conoscere la bellezza di una casa calda”

3 Gennaio 2019 20:15

Messina, dal canile Don Blasco l’appello per Hansel: “Gli resta poco da vivere, vorremmo che trascorresse gli ultimi suoi giorni in una casa calda”

L’emergenza freddo di queste ore a Messina mette a dura prova anche i nostri amici a quattro zampe, specialmente quelli clochard, che non hanno mai conosciuto la bellezza di una casa calda, anche se circondati dall’affetto dei volontari e animalisti. Visto l’arrivo dell’ondata di freddo in città, con temperature che potrebbero raggiungere anche la soglia dello zero, abbiamo deciso di contattare le volontarie che con straordinaria dedizione ogni giorno si occupano dei cani del rifugio Don Blasco. Dal rifugio non è arrivata né la richiesta di coperte, né di cibo, ma solo un appello per un ospite speciale, Hansel, a cui purtroppo spetta poco da vivere.

“Hansel- ci raccontano i volontari- è nato nel 2010 e vive al rifugio da quando aveva pochissimi mesi. È timido ma tanto dolce, pensate che, quando la mattina noi volontarie arriviamo in Rifugio ed apriamo la porta del del suo cortile, ci viene incontro mettendosi su due zampe salutandoci con un abbraccio. È molto legato alla sua sorellina Gretel che, sin da piccoli ha sempre difeso e da buon fratello vegliato su di lei. Non ha mai conosciuto il calore di una casa e l’amore di una vera famiglia. Così, da circa due mesi, siamo venuti al corrente di una situazione molto spiacevole. Hansel ha un tumore maligno all’interno del naso ed il nostro desiderio– proseguono i volontari- sarebbe quello di proteggerlo fino alla fine, proprio come lui ha sempre protetto la sorellina. Vorremmo quindi chiedere ad ognuno di voi, di aiutarci compiendo questo grande gesto d’amore, a trovare un angelo disposto ad accompagnare Hansel felice sul ponte..

Hansel ha bisogno di conoscere la bellezza di una casa calda, delle carezze sempre a disposizione e della pancia sempre piena. Noi volontarie lo seguiremo in tutto il suo percorso, vi prego aiutateci a fargli vivere serenamente quel che gli resta da vivere”.

Per info: Lara 3463257134