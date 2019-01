Neve e gelo al Sud: circa 1.000 ferrovieri impegnati durante l’emergenza

6 Gennaio 2019 14:21

Neve e gelo: circa un migliaio i ferrovieri impegnati per l’emergenza, da giovedì 3 gennaio ad oggi

Neve e gelo Sud- Mille ferrovieri impegnati per l’emergenza neve, da giovedì 3 gennaio ad oggi, impegnati nel ripristino delle normali condizioni dell’infrastruttura ferroviaria e nell’assistenza alle persone in viaggio sui treni di Trenitalia. Il lavoro del Gruppo FS Italiane, 24 ore su 24, ha permesso di riprendere, da stamattina 6 gennaio, la regolare circolazione ferroviaria nelle regioni interessate da nevicate e forte maltempo negli ultimi giorni: lo si spiega in una nota. Solo alcune linee saranno interessate da leggere riduzioni dell’offerta commerciale: nel corso della giornata di oggi, e’ prevista la sostituzione con bus di quattro treni regionali sulla linea Venafro – Campobasso per garantire il pieno ripristino degli impianti che regolano la circolazione ferroviaria a seguito di neve e gelo; in Sicilia, invece, la circolazione ferroviaria e’ ripresa sulle principali linee dell’isola da ieri pomeriggio, 5 gennaio. I treni sulla linea Palermo – Agrigento potranno subire ritardi o limitazioni. E’ attivo il numero verde gratuito 800 89 20 21 in Sicilia e Molise. Entro oggi, 6 gennaio, tutti gli impianti interessati dal maltempo torneranno a funzionare regolarmente.