Neve, Gambarie è pronta: aprono le piste da sci della “montagna al Centro del Mediterraneo” [INFO e DETTAGLI]

3 Gennaio 2019 17:14

Al via da domani la stagione sciistica a Gambarie

“Da domani mattina i CANCELLETTI delle seggiovie di Gambarie saranno aperti alle migliaia di sciatori che sempre più numerosi apprezzano la nostra rinomata località turistica montana sempre e comunque con gli slogan che la contraddistinguono : “UNICA MONTAGNA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO” e “PRIMA NEVE D’EUROPA “ che si aggiungono al più classico “SCIARE VEDENDO IL MARE” . Lo afferma in una nota il Dott. Francesco Malara, Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

“GAMBARIE E’ PRONTA e lo era nei tempi giusti . Infatti oggi che la neve è caduta con sufficiente abbondanza INDOSSA L’ABITO MIGLIORE, quello dal colore che più le si addice, di un COLORE BIANCO LUCENTE e cosi preparata è in grado di accogliere grandi e piccini che vogliono divertirsi con e senza sci; questo anche a smentire i sempremeno ciarlieri tuttologi che avevano paventato le consuete perplessità”.

“Certo ci sono alcune cose da migliorare ( primo tra tutti un ulteriore nuovo e più capiente parcheggio ) , ma alle novità invernali degli ultimi anni tra cui ricordiamo la SCIOVIA MARENEVE, lo SNOW PARK, i TAGS al posto dei vetusti biglietti cartacei, la WEB CAM, la RIAPERTURA “BOMBA”, L’ACCESSIBILITA PEDONI, IL RIENTRO SCIATORI DALL’AZZURRA CON LA SEGGIOVIA ed altro ancora, si aggiungono quest’ anno ulteriori innovazioni molto importanti quali l’acquisto di un BATTIPISTA PRINOTH di nuova generazione ma anche LA GESTIONE “PRIVATA” degli impianti sciistici”.

“Infatti già da qualche giorno (ed il fatto che nessuno se ne sia accorto conferma che si è operato in armonia e con la buona volontà di tutti) ai sensi e per gli effetti di una gara di appalto effettuata nel 2014 e del conseguente contratto firmato a maggio 2015, la ditta che ha costruito le nuove seggiovie “Telese” e “Nino Martino” , ha iniziato a gestire (con non pochi sacrifici) le “vecchie” e le “nuove” seggiovie e tutte le piste da sci del COMPRENSORIO DI GAMBARIE”.

“Ma la novità in assoluto più importante arriverà tra qualche giorno, infatti è prossima l’apertura delle nuove piste da sci TELESE E NINO MARTINO. Smentendo infatti il purtroppo diffuso pensiero che dalle nostre parti non cambia mai niente e che non si è in grado di realizzare nulla, IL COMUNE DI SANTO IN ASPROMONTE è riuscito a sciogliere tutti i nodi che ne impedivano l’apertura e, con tanta pazienza, e con la collaborazione di tutti gli attori ( che per questo vengono tutti ringraziati), tirando con delicatezza uno ad uno ognuno dei fili della matassa, si sono riuscite a dirimere una serie di difficoltà, ed è per questo che oggi è in grado di regalare in primis ai turisti Calabresi e Siciliani DUE PISTE SPETTACOLARI per i cui dettagli si dirà in seguito”.

“Pertanto si dà pubblicamente notizia che il 7 GENNAIO 2019 è previsto il sopralluogo finale dell’Ufficio Speciale Trasporti a Impianti, compartimento di Bari, che dopo aver effettuato la propedeutica “prova di evacuazione” , potrà rilasciare il necessario NULLA OSTA APERTURA AL PUBBLICO; essendo tranquilli per il lavoro fin qui svolto da parte dei nostri tecnici e per non perdere ulteriori giornate di neve, abbiamo previsto che una possibile data di inaugurazione di queste fantastiche piste potrebbe essere sabato 12 gennaio 2019 . E, al fine di prevenire eventuali commenti sarcastici, si vuole sottolineare che SI TRATTERÀ DI UNA APERTURA DEFINITIVA , convinti che “se Gambarie cresce, cresce l’Aspromonte e cresce non solo la Città Metropolitana di Reggio Calabria ma la Calabria intera. Non si tratta soltanto della realizzazione di una infrastruttura turistica e sportiva ma di una vera e propria operazione culturale utile a dimostrare che le cose si possono realizzare anche a questa latitudine, anche nell’estremo Sud. Le realtà non sono immutabili ma come in ogni luogo esse dipendono dalla qualità dei soggetti che vi si adoperano, a tutti i livelli ed in tutte le funzioni, nonché dalla quantità del tempo che viene dedicato alla risoluzione dei problemi pubblici“.