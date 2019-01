Allerta Meteo, forte maltempo e tanta neve in Calabria e Sicilia: inizia la “Settimana Bianca” dell’Italia

21 Gennaio 2019 21:35

Allerta Meteo, forte maltempo già in atto al Centro/Sud: abbondanti nevicate fino a bassa quota sull’Appennino tra oggi e domani, è solo l’inizio della “Settimana Bianca” in cui cadrà tantissima neve su gran parte d’Italia

Allerta Meteo – La settimana “clou” del maltempo invernale sull’Italia inizia con un Lunedì di forte maltempo: nel giorno dell’eclissi lunare che nella notte ha incantato gran parte del Pianeta, nel nostro Paese i cieli si sono coperti un po’ ovunque compromettendo la vista dello straordinario spettacolo celeste. E’ arrivata la pioggia, forte, nella Sardegna meridionale dove a Capoterra sono caduti 72mm di pioggia e a Cagliari piove con +11°C (18mm l’accumulo pluviometrico parziale). Piove anche tra Lazio e Campania, in modo debole su Roma (con +8°C) e a Napoli (con +11°C), mentre nelle Marche abbiamo qualche schiarita dopo le forti piogge della notte e delle prime ore del mattino ed è già arrivato un po’ di freddo (la temperatura è ferma a +3°C sulla costa, ad Ancona e Senigallia. Tutto un altro clima, invece, al Sud e soprattutto in Sicilia dove soffiano forti venti di scirocco e la colonnina di mercurio ha raggiunto +16°C a Linosa e Barcellona Pozzo di Gotto, +15°C a Cefalù e Falcone. In Calabria e Puglia abbiamo temperature diffusamente sui +14°C.

Nel pomeriggio/sera di oggi il maltempo si estenderà a gran parte del Centro/Sud. Forti piogge di scirocco colpiranno Sicilia e Calabria, nei settori jonici, in modo particolare tra Catania e Catanzaro. La neve cadrà soltanto ad alta quota sull’Etna e sulle vette di Aspromonte e Sila, ma parliamo di 1.800 metri di altitudine. La pioggia e lo scirocco, invece, scioglieranno rapidamente la (tanta) neve presente a quote inferiori. Situazione molto diversa, invece, nelle Regioni del Centro, tra Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, dove nevicherà a quote di gran lunga inferiori, fino in collina a partire dai 300–600 metri di altitudine.

Domani, Martedì 22 Gennaio, il maltempo sarà concentrato nelle Regioni tirreniche, e comunque in tutto il Centro e Sud. Al Nord, invece, continuerà la siccità che attanaglia le Regioni settentrionali praticamente da ormai quasi due mesi. Le precipitazioni più intense colpiranno il medio e basso Tirreno tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Da Roma a Napoli e Palermo sarà una giornata di maltempo invernale con forti piogge e temperature inferiori ai +10°C per tutto il giorno. Piogge anche su Marche, Abruzzo, Molise e, al mattino, nel Salento. Maltempo anche in Sardegna.

La neve cadrà abbondante fino a bassa quota nelle Regioni del Centro: sarà una giornata di neve in Toascasna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, con quota neve in netto calo nel corso della giornata. Verso sera inizierà a nevicare anche in Romagna, fin sulle coste di Rimini e Riccione. La neve cadrà su tutto il territorio di Marche e Umbria, su gran parte della Toscana (specie zone interne), con possibilità di qualche fiocco in serata persino su Firenze, e nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, in modo abbondante oltre i 400–600 metri.

Al Sud, invece, nonostante il maltempo persisterà lo scirocco: soltanto in serata la neve scenderà fino ai 900–1.000 metri nel Sud della Campania, nella Basilicata tirrenica e nei settori occidentali di Pollino e Sila. Niente neve, invece, in Sicilia e nella Calabria meridionale dove continuerà a piovere anche ad alta quota in caso di maltempo, ma addirittura splenderà il sole nella fascia jonica con picchi di +17/+18°C non solo tra Siracusa, Augusta e Catania in Sicilia, ma anche a Locri, Soverato e Crotone in Calabria. Anche nel Salento le temperature schizzeranno fino a +16/+17°C. Aspettando l’irruzione polare marittima che inizierà Mercoledì 23 e scatenerà un vero e proprio “Ciclone Polare” sull’Italia con forte maltempo e abbondanti nevicate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

