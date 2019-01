Neve in Calabria: situazione critica, alberi caduti in strada nel catanzarese

24 Gennaio 2019 21:44

Neve in Calabria: situazione critica, caduti due alberi d’alto fusto, appesantiti dalla coltre bianca caduta in questi giorni

I vigili del fuoco del comando di Catanzaro stanno intervenendo Villaggio Racise, frazione di Taverna, nella Sila Piccola, per la caduta di due alberi d’alto fusto, appesantiti dalla neve caduta in questi giorni. Gli alberi si sono abbattuti sulla sede stradale tranciando i cavi della rete di distribuzione Enel. Ne sono seguiti disagi per alcuni ristoratori della zona rimasti senza energia elettrica, mentre la strada è stata chiusa. Per la giornata di domani è confermata l’allerta gialla su tutta la regione.

