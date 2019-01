‘Ndrangheta, operazione “Reventinum” tra Calabria e Nord Italia: scoppia faida tra cosche, 12 arresti e perquisizioni in corso

10 Gennaio 2019 06:48

Calabria: 12 arresti tra persone ritenute appartenenti a due contrapposte cosche di ‘ndrangheta attive nella Sila catanzarese

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e Reparti speciali sono impegnati dalle prime ore di oggi, nella provincia di Catanzaro ed in alcune località del Nord Italia, in una vasta operazione – denominata “Reventinum” – per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto per associazione di tipo mafioso ed altro nei confronti di 12 persone ritenute appartenenti a due contrapposte cosche di ‘ndrangheta attive nella Sila catanzarese. Ai destinatari del fermo sono contestati una serie di reati nell’ambito di una vera e propria faida scaturita per la supremazia del controllo dell’area montana della provincia. Sono contestualmente in corso numerose perquisizioni. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – di Catanzaro, guidata dal dott. Nicola Gratteri.

