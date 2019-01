‘Ndrangheta: omicidio Bruzzese. Cafiero De Raho: “non sono state adottate cautele”

31 Gennaio 2019 22:25

‘Ndrangheta, Cafiero De Raho: “nessuna cautela in ordine alla presenza di Marcello Bruzzese e del suo nucleo familiare era stata adottata: l’intero nucleo familiare fu sistemato nel territorio di Pesaro, lui aveva addirittura il proprio nome all’entrata dell’edificio”

“Nessuna cautela in ordine alla presenza di Marcello Bruzzese e del suo nucleo familiare era stata adottata: l’intero nucleo familiare fu sistemato nel territorio di Pesaro, lui aveva addirittura il proprio nome all’entrata dell’edificio. Ma quel che è peggio, è che nessuno si sia mai accorto che si recasse settimanalmente fuori dal territorio e si trattenesse fuori città per cinque giorni su sette, rientrando il venerdì”. E’ quanto stigmatizza il procuratore antimafia Federico Cafiero De Raho durante l’audizione a palazzo San Macuto davanti alla commissione parlamentare Antimafia, in particolare sul caso dell’omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese ex esponente di spicco della ‘ndrangheta della costa tirrenica della Calabria. Per Cafiero De Raho, “questa è una carenza che sia la commissione centrale che il servizio centrale stanno verificando. E’ evidente che secondo il dovere del servizio centrale, il Nop (Nucleo operativo di protezione), dovrebbe avere la possibilità di verificare puntualmente quali sono i movimenti dei collaboratori di giustizia e quelli dei loro familiari. Peraltro, il Nop dovrebbe essere il riferimento al quale dovrebbe essere puntualmente riportato ciò che è necessario e soprattutto l’allontanamento dal luogo di residenza: ogni allontanamento sarebbe dovuto essere segnalato e autorizzato”.

(AdnKronos)

