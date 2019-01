Sicilia, Nave Diciotti: Legambiente chiederà di costituirsi parte civile

24 Gennaio 2019 20:55

Sicilia, Legambiente pronta a costituirsi parte civile: “Quanto accaduto a bordo della Nave Diciotti è un atto criminale”

“Quanto accaduto la scorsa estate è stato un atto criminale. Centoquarantacinque persone bloccate in mare su una nave militare italiana in condizioni disumane: ammassati, molti sul ponte, con due soli bagni, senza un letto e prive di diritti. Adesso chiederemo di costituirci parte civile“. È quanto ha dichiarato Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. Legambiente è stata una delle prime a presentare denuncia per il trattamento dei migranti “tenuti ostaggio sulla nave Diciotti a Catania anche alla Procura del capoluogo etneo“.

