Nasce open ticket in Calabria: l’integrazione tariffaria su gomma del trasporto pubblico locale

9 Gennaio 2019 23:02

Nasce Open Ticket: l’integrazione tariffaria su linee extraurbane su gomma del Trasporto Pubblico Locale. Da lunedì prossimo 14 gennaio sulle linee Cosenza -Catanzaro; Cosenza – San Giovanni in Fiore e San Giovanni in Fiore – Catanzaro, con Open Ticket FdC-IAS, sarà possibile viaggiare indifferentemente sui bus di Ferrovie della Calabria o della Impresa Autolinee Scura con unico titolo di viaggio integrato. Ad esempio, un viaggiatore, acquistando al prezzo di € 10.80 un biglietto OPEN TICKET FdC-IAS di andata e ritorno, potrebbe partire alle ore 7.05 con il bus di FdC da Cosenza per Catanzaro e tornare da Catanzaro alle ore 12.25 con il bus della IAS. La stessa possibilità è offerta con l’abbonamento settimanale e mensile.

“Ho inseguito per anni il sogno dell’integrazione tariffaria dei servizi del Trasporto Pubblico Locale in Calabria – afferma l’Assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno – e, a piccoli passi, il sogno si sta tramutando in realtà. Nel 2016, con Trenitalia, abbiamo raggiunto un accordo – il primo in Italia del genere – per l’integrazione ferro-gomma attraverso l’istituzione delle stazioni ferroviarie “virtuali” (Lamezia Terme Aeroporto; Università della Calabria; Cittadella Regionale; Università Magna Graecia di Catanzaro). Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello all’integrazione tariffaria, consentendo maggiore flessibilità di viaggio ai cittadini che si muovono da San Giovanni in Fiore e da Cosenza verso Catanzaro e viceversa. Ringraziamo la disponibilità dimostrata dalle aziende interessate (Ferrovie della Calabria e Impresa Autolinee Scura), perché senza la loro collaborazione l’iniziativa non si sarebbe potuta concretizzare. Non ci fermeremo qui – conclude l’Assessore Musmanno –, proseguiremo con l’obiettivo di garantire l’integrazione tariffaria su altri servizi, per offrire migliori opportunità di collegamento per gli utenti”. g.m.

I nuovi titoli OPEN TICKET FdC – IAS hanno i seguenti costi:

COSENZA – CATANZARO A/R € 10,80; Abbonamento Settimanale € 50,00; Abbonamento Mensile € 172,00

COSENZA – S. GIOVANNI IN FIORE A/R € 8,20; Abbonamento Settimanale € 37,00; Abbonamento Mensile € 127,00

S. GIOVANNI IN FIORE – CATANZARO A/R € 16,80; Abbonamento Settimanale € 79,00; Abbonamento Mensile € 272,00

Rispetto alle rispettive tariffe ordinarie, i nuovi titoli OPEN TICKET FdC – IAS prevedono un contenuto sovrapprezzo di € 1,00 per il biglietto A/R, di € 2,00 per l’abbonamento settimanale e di € 5,00 per l’abbonamento mensile. Il biglietto A/R deve essere obliterato sia all’andata che al ritorno; gli abbonamenti settimanali e mensili devono essere obliterati una sola volta in occasione del primo viaggio. Non sono previsti titoli OPEN TICKET FdC – IAS per partenze da fermate intermedie (escluse quelle in ambito urbano in Catanzaro, Cosenza e San Giovanni in Fiore, per le quali il titolo è utilizzabile).

