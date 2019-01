Musumeci: “faremo un parco divertimenti anche in Sicilia, a Fiumefreddo vicino Taormina”

16 Gennaio 2019 15:59

La proposta lanciata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel corso della presentazione dell’accordo tra il gruppo Caronte & Tourist e Basalt Infrastructure Partners

“Il nostro desiderio e’ quello di creare in Sicilia un parco tematico dei divertimenti visto che non ce ne sono e il piu’ vicino si trova in Emilia Romagna. Abbiamo il terreno, pubblico, abbiamo la localizzazione ai piedi di Taormina, nel comune di Fiumefreddo. Abbiamo anche un progetto di massima, ci manca soltanto chi crede in questo investimento che darebbe una grossa spallata in positivo al turismo della Sicilia“. La proposta e’ stata lanciata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel corso della presentazione dell’accordo tra il gruppo Caronte & Tourist e Basalt Infrastructure Partners. “Mi auguro di riuscire a convincere – ha aggiunto -i nostri interlocutori sulla bonta’ di questa scommessa“. E John Hanna, rappresentante del gruppo Basalt, ha replicato con un sorriso: “Per noi sarebbe perfetto. Sono sposato con una siciliana e siamo una famiglia giovane“.

