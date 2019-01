Forza Italia Calabria: “minacce a Tajani fatto gravissimo, fieri del nostro vice Presidente nazionale”

20 Gennaio 2019 17:41

Forza Italia Calabria: “le minacce rivolte al vice presidente nazionale di Fi e presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, sono inaccettabili e vergognose”

“Le minacce rivolte al vice presidente nazionale di Fi e presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, sono inaccettabili e vergognose. Tajani viene minacciato di morte per avere invocato libertà un un Paese oppresso come il Venezuela. Siamo fieri di lui e della sua quotidiana azione politica, tesa as affermare i principi inderogabili della libertà, in ogni luogo e in ogni Continente, come è nel DNA di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo”. E’ quanto scrivono in una nota il Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria ed i parlamentari, Santelli, Occhiuto, Siclari, Cannizzaro, Tripodi e Mangialavori, i consiglieri regionali, Pedà, Pasqua, Parente, Tallini e Gallo

Valuta questo articolo