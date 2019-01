Milazzo: al Trifiletti va in scena “L’aria nuova del continente”

11 Gennaio 2019 17:11

In scena al Teatro di Milazzo la versione rivista e corretta della celebre commedia siciliana di Nino Martoglio

Domenica, alle ore 18.00, sul palco del Teatro Trifiletti, per la Stagione quiNteatro diretta dal regista Giuseppe Pollicina e organizzata da Tali Arti di Tania Alioto in collaborazione con il Comune di Milazzo, andrà in scena la pièce dal titolo “L’aria nuova del continente”, la versione rivista e corretta dal Maestro Salvo Saitta della celebre commedia siciliana di Nino Martoglio.

Un ricco possidente, Cola Duscio, lascia la famiglia in Sicilia e si sposta a Roma per un’operazione di routine. Nella Capitale però, Cola incontra Nilla Milord, ex soubrette che attraverso l’espediente dell’emancipazione sociale lo induce a cambiar vita. Rientrato in terra natia il protagonista si troverà ad affrontare le opinioni della famiglia, contraria alle novità e spaventata dall’improvviso cambiamento di vita dell’uomo. Il parentado, capitanato dalla sorella Marastella, teme infatti per i possedimenti del Cola, messi a repentaglio dell’estroso stile di vita della ex soubrette.

A dare vita a questa storia un grandioso cast capitanato da Salvo Saitta a cui fanno seguito Aldo Mangiù, Katy Saitta, Orazio Torrisi, Annalise Fazzina, Massimo Procopio, Eleonora Musumeci, Federica Gambino ed Eduardo Saitta.

Ancora una volta sul palco del Teatro Trifiletti saranno di scena tutte le sfumature della vita.

