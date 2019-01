Milazzo, il dramma dei dipendenti della CR Alimentari: nove lavoratori licenzianti in tronco

22 Gennaio 2019 18:06

Nove operai della Cr Alimenti srl licenziati in blocco per “crisi aziendale” e “necessità di cessazione dell’attività”: dramma a Milazzo nel silenzio di istituzioni e sindacati

Un dramma consumatosi nel silenzio delle istituzioni e dei sindacati. A Milazzo, lo scorso 18 gennaio, ben 9 operai della CR Alimentari srl, addetti ai reparti dei freschi, sono stati mandati a casa con una lapidaria lettera di licenziamento. Il gruppo, facente capo alla famiglia Cambria, ha deciso di licenziarli in blocco e non si esclude che la stessa sorte possa toccare agli altri dipendenti attualmente in malattia e in maternità.

Una doccia gelata per i nove dipendenti che, a differenza degli altri lavoratori del Gruppo, circa 590 unità, non hanno ottenuto nemmeno “la grazia” della cassa integrazione.

Nella lettera inviata ai lavoratori, l’Azienda ha motivato il licenziamento per “crisi aziendale” e necessità di “cessare l’attività”.

“È certamente meritorio che il gruppo abbia deciso di adire alla CIGS preservando tutti gli altri lavoratori dalla perdita del posto di lavoro– commentano gli avvocati Daniele La Malfa e Angelina Aveni, che assistono congiuntamente i nove lavoratori licenziati- ma è forte il rammarico nel considerare che per la salvaguardia del posto di lavoro di tutti i nove operai di CR Alimentari srl o per apprestare loro una qualche forma di tutela non si sia mosso nessuno e nessuna iniziativa sia stata neppure prospettata, né dall’Azienda né dalle Organizzazioni Sindacali”.

I legali, pur dopo aver accettato congiuntamente di assistere i nove operai, si sono detti pronti ad invocare la loro tutela in tutte le sedi, impugnando i licenziamenti e, se necessario, ricorrendo all’Autorità Giudiziaria. E, posto che nelle lettere di licenziamento l’Azienda ha menzionato la crisi aziendale e la necessità di cessare l’attività, aggiungono: “è imperativo vigilare affinché i nostri assistiti, oltre ad aver subito il danno, non debbano sopportare anche la beffa di vedere l’azienda proseguire l’attività con altri operai. Su questo- concludono- saremo inflessibili“.

