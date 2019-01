A Milazzo concerto con Mario Incudine e Antonio Vasta

22 Gennaio 2019 22:54

Milazzo, domenica andrà in scena il concerto dal titolo “Vinni a cantari all’ariu scuvertu” con Mario Incudine e Antonio Vasta

Domenica, alle ore 18.00, sul palco del Teatro Trifiletti, per la Stagione quiNteatro diretta dal regista Giuseppe Pollicina e organizzata da Tali Arti di Tania Alioto in collaborazione con il Comune di Milazzo, andrà in scena in scena il concerto dal titolo Vinni a cantari all’ariu scuvertu.

Protagonisti Mario Incudine e Antonio Vasta, che proporranno un viaggio musicale che spazierà tra le più belle serenate, di ieri e di oggi, provenienti della tradizione del sud Italia, in particolare dalla Sicilia e dalla Calabria. Un spettacolo originale, diverso e accattivante sin dalle prime note, che rapirà lo spettatore con brani di nuova produzione come Donnafugata e a tratti lo riporterà lo riporterà indietro nel tempo, attraverso serenate tradizionali come Liolà di Luigi Pirandello oppure attraverso la bellissima E vui durmite ancora. Si profila, dunque, una serata densa di grandi emozioni alle quali sarà impossibile sottrarsi e non lasciarsi travolgere.

Valuta questo articolo