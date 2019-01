Reggio Calabria: alla biblioteca “De Nava” incontro via skype con l’ex Presidente della Georgia Mikheil Saakashvili

18 Gennaio 2019 16:22

Reggio Calabria: nella giornata di ieri, è avvenuto un’incontro, via skype, con l’ex Presidente della Georgia Mikheil Saakashvili

“Presso la Biblioteca comunale Pietro De Nava del Comune di Reggio Calabria, nella giornata di ieri, è avvenuto un’incontro, via skype, con l’ex Presidente della Georgia Mikheil Saakashvili e l’Associazioni #Insiemeacasa rappresentata da Giorgi Sigua. Si è discusso del tema dell’immigrazione e dell’attuale fase politica in Georgia”, come scrive in una nota Gianmarco Crea. “Inoltre -prosegue- si è parlato di un’incontro che si terrà a Liegi (Belgio) il 10 febbraio 2019 alle ore 17:00 presso il Palais du Congress Liege, dove sarà presente l’ex Presidente della Georgia Sakashvili. A quest’evento parteciperà Giorgi Kipiani , rappresentante dell’Associazione “Georgia in Calabria”, conclude.

