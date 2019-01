Migranti, Delrio: “subito commissione d’inchiesta e deputati a bordo fino allo sbarco”

27 Gennaio 2019 23:00

Migranti, Delrio: “Salvini cinico e senza pietà cerca consenso sulla pelle delle persone. Domani presenteremo proposta per istituire una commissione d’inchiesta sulle stragi di migranti nel mediterraneo”

“Salvini cinico e senza pietà cerca consenso sulla pelle delle persone. Domani presenteremo proposta per istituire una commissione d’inchiesta sulle stragi di migranti nel mediterraneo”. Cosi il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, che aggiunge ”dal ministro degli interni gravi accuse e menzogne: i deputati che sono saliti sulla Seawatch non hanno violato la Legge, ne’ favorito l’immigrazione clandestina. I presidenti di Camera e Senato battano un colpo, non è possibile restare silenti davanti a queste gravi accuse”. “I deputati del Pd parteciperanno alla staffetta democratica per garantire una costante presenza sulla Seawatch. Saremo a bordo finché ai 47 migranti, a partire dai minorenni, non sarà permesso di sbarcare in Italia. Se il ministro dell’interno e il presidente del consiglio – conclude Delrio – non sono in grado di fare accordi con gli altri paesi europei per condividere l’accoglienza ai migranti, si dia mandato alla presidenza del Parlamento europeo o della Camera di trattare con la Commissione europea”.

(AdnKronos)

