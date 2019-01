Migranti, Sea Watch: “la Corte riconosce la violazione dei diritti umani, serve soluzione”

29 Gennaio 2019 22:28

Migranti, la portavoce della Sea Watch: “la Corte ha riconosciuto che vi sia una violazione dei diritti umani in corso e ne ha indicato a riguardo la responsabilità del governo italiano”

“La Corte ha riconosciuto che vi sia una violazione dei diritti umani in corso e ne ha indicato a riguardo la responsabilità del governo italiano”. Lo scrive in una nota, pubblicata su twitter, la portavoce di Sea Watch. “Ciò che sta accadendo è vergognoso e disumano -continua- chiediamo che ci si attivi per una soluzione immediata e accogliamo con speranza il piano di accoglienza disposto dalla città di Siracusa”. “Stiamo tenendo esseri umani in ostaggio a un miglio da terra -conclude-. Questo riguarderà da domani anche il capitano e l’equipaggio, che hanno necessità di sbarcare per il regolare avvicendamento”.

(AdnKronos)

