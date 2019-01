Migranti, è scontro nel governo. Salvini: “non sbarca nessuno”. Conte: “manderò un aereo a prenderli”

8 Gennaio 2019 23:00

Svolta di Giuseppe Conte sui 49 immigrati delle navi Sea Eye e Sea Watch e sugli altri 249 che sono a Malta da dicembre. “C’è un limite al rigore”, dice il premier in tv e annuncia che l’Italia è pronta ad accogliere almeno donne e bambini. Salvini dice “no”

E’ caos nel governo M5S-Lega sulla questione migranti. Svolta di Giuseppe Conte sui 49 immigrati delle navi Sea Eye e Sea Watch e sugli altri 249 che sono a Malta da dicembre. “C’è un limite al rigore“, dice il premier in tv e annuncia che l’Italia è pronta ad accogliere almeno donne e bambini. Ma la soluzione non trova d’accordo Salvini: “non cambio idea, non sbarca nessuno”. “Allora manderò un aereo”, ribatte Conte. E in serata nuova replica di Salvini: “Conte va a prenderli in aereo? Mah…”. “Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro presenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti”, afferma il ministro dell’Interno e leader della Lega in diretta Facebook. “Nessuno “arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all’interno del governo, accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e Ong, non farà un buon servizio a quelle persone”, conclude.

