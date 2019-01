Migranti, chiesta autorizzazione a procedere per Salvini: “per i profughi della Nave Diciotti il porto di Messina era sicuro”

24 Gennaio 2019 22:36

Migranti, chiesta autorizzazione a procedere per Salvini: per i migranti della Diciotti il prefetto Gerarda Maria Pantalone aveva individuato come porto di sbarco quello di Messina

Divampano le polemiche in Italia dopo che il Tribunale dei Ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere per Salvini. Per i migranti della Diciotti il prefetto Gerarda Maria Pantalone aveva individuato come porto di sbarco quello di Messina. Davanti al pm di Agrigento il 25 agosto il prefetto spiega che “in base alle mie competenze tecniche avevo già individuato quale possibile porto di sbarco il porto di Messina, chiedendo al prefetto Corda di avvisare il prefetto di Messina in via riservata”. A Messina era possibile far sbarcare “agevolmente” i migranti, spiega ancora il prefetto Pantalone al pm di Agrigento, “avendo ricevuto rassicurazioni informali e riservate dal prefetto di Messina”. Dalle indagini preliminari, scrivono i magistrati di Catania, è emerso che “‘l’intera macchina organizzativa’ era da subito pronta a procedere all’accoglienza, ai controlli sanitari, all’identificazione e al trasporto dei migranti nell’hotspot di prima accoglienza individuato dal prefetto Pantalone in quello di Messina”.

