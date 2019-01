Migranti, nave Diciotti: chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Tribunale dei ministri di Catania: “ha sequestrato 177 persone”

24 Gennaio 2019 17:12

Migranti, il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini: “ha sequestrato 177 persone”

E’ di oggi la decisione del tribunale dei ministri di Catania di chiedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini: “ha sequestrato 177 persone”. La decisione del tribunale dei ministri arriva dopo la richiesta motivata di archiviazione avanzata dalla procura di Catania. “Ci riprovano, torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una pena prevista da 3 a 15 anni. Manco fossi uno spacciatore o uno stupratore. Ora la parola passa al Senato e ai senatori che dovranno dire si o no, libero o innocente, a processo o no. Ma lo dico fin da ora, io non cambio di un centimetro la mia posizione“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta sui social.

