3 Gennaio 2019 22:36

Migranti: le autorità maltesi hanno autorizzato la nave Sea Watch 3, che trasporta 32 migranti, ad avvicinarsi alle coste dell’isola per trovare riparo dal maltempo

Le autorità maltesi hanno autorizzato la nave Sea Watch 3, che trasporta 32 migranti, ad avvicinarsi alle coste dell’isola per trovare riparo dal maltempo. Lo afferma il Malta Independent, che non fa però riferimento ad alcuna autorizzazione per lo sbarco dei migranti. La nave, gestita da un’ong tedesca, inizialmente si era arrestata a 24 miglia nautiche da Malta. Nelle ultime ore ha ricevuto l’autorizzazione ad avvicinarsi fino a 12 miglia.