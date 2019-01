20 Gennaio 2019 22:01

Migranti, Lucano: “triste di non poter tornare a Riace, è tutto paradossale. Perché nessuno indaga su gravi responsabilità governo?”

“Mi hanno notificato ieri l’ordinanza. Ovviamente sono rammaricato, triste, mi sembra tutto paradossale, mi è stata rigettata la richiesta di revoca di divieto di dimora a Riace che mi avevano dato perché avrei affidato la raccolta rifiuti nel mio Comune a coop che non avevano i requisiti, cosa non vera, e poi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. O meglio, per aver favorito il tentativo di ingresso di cosiddetti clandestini… Ma in un vocabolario dei diritti umani, neanche dovrebbe esistere questa parola ‘clandestino'”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco, sospeso, di Riace, Mimmo Lucano, che, commentando la decisione del gip del tribunale di Locri, tiene comunque a sottolineare che si tratta di un’inezia di fronte alle tragedia a cui stiamo assistendo: “Non mi interessa, non è quello il problema. Il problema sono le vite umane”. Ed è in questo il paradosso, spiega. “Quand’anche fosse vera l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, quale sarebbe stato l’obiettivo se non evitare che queste persone intraprendano viaggi aggrappati alle onde, viaggi che spesso diventano viaggi di morte? Se migliaia essere umani sono in fuga dalla loro terra non è certo per piacere o per fare una crociera: sono in fuga da guerra, dolore, miseria. Sono vittime predestinate e innocenti di un mondo ingiusto”. “Per alleviare l’onta mediatica delle sue gravi responsabilità il governo italiano ha detto che la responsabilità è dei trafficanti. Ma io dico che anche loro sono vittime. I crimini dell’umanità non sono i loro ma quelli di un governo indifferente, di un ministro dell’Interno che si fa fotografare mentre lui mangia e la gente muore. Mai l’Italia è stata così in basso. Le nostre coscienze sono scosse da un clima irrespirabile. E come mai nessuno intraprende un’azione giudiziaria?”.

(AdnKronos)

