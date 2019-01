Migranti, barcone in avaria con 100 persone: “stiamo congelando”

20 Gennaio 2019 22:48

Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. “Presto non riuscirò più a parlare perché sto congelando”. E’ il racconto delle telefonate che Alarm Phone sta ricevendo in queste ore dai migranti. “Sono nel panico – scrive il sistema di allerta -, il nostro staff sta cercando di calmarli, ma nell’ultima ora abbiamo sentito più volte persone urlare. La situazione è disperata”.

