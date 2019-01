Allerta Meteo, arriva la Tempesta dei Giorni della Merla: maltempo e neve in Calabria e Sicilia

30 Gennaio 2019 12:41

Maltempo, tempesta invernale sull’Italia nei Giorni della Merla: forte maltempo e tanta neve in pianura al Nord e a bassa quota al Centro/Sud tra oggi e domani mattina

Dopo il clima mite e soleggiato di ieri, è tornato ad imperversare il Maltempo sull’Italia: nei Giorni della Merla viviamo un nuovo ruggito dell’inverno grazie ad una vasta perturbazione nord Atlantica che sta riportando freddo e precipitazioni nel nostro Paese. Nevica, da stamattina, a Milano e su gran parte della Lombardia, in Liguria fino a quote molto basse, in Emilia. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà a tutt’Italia, anche nelle Regioni del Sud e dell’Adriatico dove invece ancora splende il sole con +13/+14°C, anche se la fascia più colpita sarà comunque quella tirrenica. Nel pomeriggio/sera avremo forti piogge dalla Toscana alla Sicilia, e abbondanti nevicate sui rilievi fino a quote decisamente basse in modo particolare tra Toscana, Umbria e Lazio (a partire dai 300–400 metri di quota). In Emilia Romagna la neve cadrà fin in pianura, imbiancando Bologna e soprattutto Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Accumuli abbondanti (oltre 20cm in collina) sull’Appennino. Nella notte il maltempo si concentrerà al Sud e soprattutto in Calabria, dove avremo abbondanti nevicate oltre i 700 metri di quota su tutti i rilievi della Regione. Nevicherà anche nel Cilento (Campania meridionale), sui Nebrodi e sui Peloritani (Sicilia nord/orientale). Impetuosi venti di maestrale soffieranno sul basso Tirreno, tra Sardegna, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria, con raffiche superiori ai 100km/h e importanti mareggiate lungo le coste esposte. Poi domani, nel corso della giornata di Giovedì 31 Gennaio, le correnti ruoteranno da sud/ovest e inizierà una nuova ondata di maltempo con forti piogge dal pomeriggio su Liguria, Toscana, Lazio e Campania, e nevicate in pianura Padana. Sarà l’inizio del brusco maltempo di Venerdì 1, quando avremo la prima violenta sciroccata del 2019 con temperature in aumento fino a oltre +20°C al Sud, piogge torrenziali nelle Regioni centrali tirreniche e al Nord/Est, e abbondanti nevicate sulle Alpi, inizialmente fin in pianura Padana soprattutto al Nord/Ovest grazie al cuscinetto freddo. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

