Messina, vandali distruggono la bibliocabina di Piazza del Popolo: era stata realizzata dagli studenti del Basile

2 Gennaio 2019 16:29

Messina, vandali distruggono la bibliocabina di Piazza del Popolo. Palano Quero: “Credono di essere toghi, ma sono uomini di merda”

Vandali in azione a Messina. Stavolta ad essere stata presa di mira è la bibliocabina di Piazza del Popolo. La struttura era stata realizzata dagli studenti del Basile e, due anni fa, su iniziativa della IV Circoscrizione, era stata collocata in piazza. Sull’episodio esprime indignazione e rammarico Francesco Palano Quero: “Manifesto il mio sdegno per tutti quelli che credono di essere “toghi” (nds scaltri) ma, consentitemi il termine, sono solo uomini di merda che rovinano la nostra città. Questa bibliocabina l’hanno realizzata i ragazzi del Basile, donata al comune su iniziativa della IV Circoscrizione dalla Telecom e, 2 anni fa, abbiamo deciso di collocarla a piazza lo Sardo/del Popolo proprio per dare un segnale di civiltà a chi quella piazza la usa come spazzatura. Adesso siete contenti? Io non mi voglio arrendere. E non lo farò”.