Messina, si arricchisce l’offerta formativa di Unime: arrivano cinque nuovi corsi di laurea

14 Gennaio 2019 18:26

Si sono riuniti oggi Senato e CdA dell’Università di Messina. Nella seduta odierna è stata approvata l’istituzione di cinque nuovi corsi di laurea. A partire dal prossimo anno accademico l’offerta formativa dell’Ateneo si arricchirà, quindi, di tre CdL triennali: Scienze nutraceutiche e alimenti funzionali, Scienze e Tecniche psicologiche cliniche e preventive e Tecniche della riabilitazione psichiatrica; due, inoltre, i CdL magistrali, di cui uno in lingua inglese, Geophysical Sciences for seismic risk e Sicurezza e qualità delle produzioni animali; l’offerta sarà ora vagliata dagli organi ministeriali per la definitiva approvazione.

Il prof. Francesco Astone, il prof. Giuseppe Giordano ed il prof. Pietro Perconti, inoltre, sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo del Centro Studi sulle Mafie, nei prossimi giorni si procederà alla nomina del Presidente e del Direttore.