“Urbanistica, Sviluppo & Sport nella città di Messina” il 25 gennaio al Palacultura

19 Gennaio 2019 13:41

Messina: l’evento, organizzato dal MoVimento 5 Stelle insieme al MeetUp Grilli dello Stretto, vedrà la partecipazione e l’intervento di numerosi ospiti tra cui il deputato Simone Valente, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Reperire finanziamenti, convertire i beni degradati, valorizzare gli impianti sportivi come lo Stadio San Filippo. Saranno questi alcuni dei temi-chiave del convegno “Urbanistica, Sviluppo & Sport nella città di Messina” che si svolgerà venerdì 25 gennaio, a partire dalle ore 17.00, al Palacultura di Messina. L’evento, organizzato dal MoVimento 5 Stelle insieme al MeetUp Grilli dello Stretto, vedrà la partecipazione e l’intervento di numerosi ospiti tra cui il deputato Simone Valente, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Lo sviluppo della città di Messina deve passare attraverso una riqualificazione del territorio attenta, programmata e sostenibile” è uno degli slogan degli organizzatori che, per l’occasione, presenteranno alla città alcune soluzioni urbanistiche per riqualificare aree degradate e convertire in chiave di sviluppo alcuni beni sportivi come lo Stadio San Filippo. Ad intervenire durante il convegno saranno Francesco D’Uva (Capogruppo alla Camera del MoVimento 5 Stelle), Giampiero Trizzino (PortaVoce all’Ars), Simone Valente (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Sergio Bruno (Libero Professionista), Anna Carulli (Presidente I.N.BAR. Istituto Nazionale Bioarchitettura), Antonio De Luca (PortaVoce all’Ars), Valentina Zafarana (PortaVoce all’Ars) e Andrea Argento (Consigliere Comunale M5S di Messina). Modererà l’incontro la giornalista Veronica Crocitti.

