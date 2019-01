Antonio Antoci nuovo coordinatore dei quadri di Slp Cisl Messina

22 Gennaio 2019 12:45

Antonio Antoci eletto coordinatore dei quadri di Slp Cisl Messina: “Attenzione al territorio e alle istanze collettive dei lavoratori postali”

È Antonio Antoci il nuovo Coordinatore dei quadri di SLP CISL Messina. Subentra al posto di Francesco Fucile che ha ricoperto lo stesso ruolo con grande abnegazione e competenza ma che lascia per pensionamento.

“Ringraziamo Francesco Fucile – dichiara il segretario territoriale Filippo Arena – Stesso impegno e qualità siamo certi saranno profusi dal nuovo Responsabile eletto all’unanimità e che, ne siamo altrettanto sicuri, darà impulso e attenzione a tutto il territorio messinese”.

“Il SLP CISL Messina – afferma Antonio Antoci – è un sindacato che ha nella sua storia le battaglie sindacali poste in essere a tutela e difesa delle vertenze collettive ed individuali. Una storia che mi ha convinto ad accettare con grande gioia questo incarico. Le problematiche – aggiunge – sono pressanti e molteplici in una Azienda che corre veloce e che richiede sforzi ed impegni spesso gravosi sia per il quadro dirigente che per ogni settore in cui operano i lavoratori postali, dalla sportelleria al settore corrispondenza. Saremo vigili e daremo ascolto e supporto dal punto più estremo ad un altro della provincia organizzando incontri e riunioni per fare conoscenza e dialogare con tutti i lavoratori”.

Il nuovo percorso, alla presenza del Segretario Regionale SLP CISL Sicilia Giuseppe Lanzafame, è partito da Santo Stefano di Camastra e proseguirà a tappe sino alla punta estrema della valle dell’Alcantara. “Un confronto – conclude Antoci – che con l’insegnamento del passato intende curare il presente per preparare la generazione del futuro con la stessa cura ed attenzione alle istanze di tutti i lavoratori postali”.

