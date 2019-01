9 Gennaio 2019 18:35

Messina, l’ultimo saluto al piccolo Salvatore: il bimbo morto nel sonno per apnea notturna, lutto cittadino a Santa Teresa Riva

Lutto cittadino a Santa Teresa Riva (Messina) per la morte del piccolo Salvatore, il bimbo di 10 anni stroncato nel sonno da una crisi respiratoria. Parenti e amici quest’oggi hanno dato l’ultimo saluto al piccolo nella chiesa della Madonna del Carmelo. L’intera comunità si è unita al dolore della famiglia travolta dalla tragedia. Salvatore da tempo soffriva di apnea notturna, una patologia che comporta crisi respiratorie, che, se prolungate, possono portare al decesso. Ad accorgersi della tragedia è stata la mamma Giusy, quando ieri mattina è entrata nella stanza del piccolo per svegliarlo. Vedendo che il figlio non reagiva la madre ha allertato i sanitari del 118. I medici diversi minuti hanno provato a rianimare il piccolo, ma ogni tentativo è stato vano: il cuore di Salvatore aveva già smesso di battere nella notte. Salvatore frequentava la quinta elementare nella scuola di Bucalo e viveva con la mamma e la sorella Maria Angela. La morte del bimbo mette a dura prova una famiglia già segnata dal lutto: nel 2014 il padre del piccolo è morto travolto da un tir sull’autostrada Catania-Siracusa.

Valuta questo articolo