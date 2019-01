Messina: a Santa Maria Alemanna il “Concerto della Memoria”

28 Gennaio 2019 11:19

Si terrà oggi, lunedì 28, alle ore 17.30, a Santa Maria Alemanna, il “Concerto della Memoria”, organizzato su iniziativa dell’assessorato alle Politiche Sociali, in occasione della Giornata della Memoria, con la collaborazione del conservatorio di musica “Arcangelo Corelli”. Alla presenza dell’assessore Alessandra Calafiore, del presidente del Corelli, Giuseppe Ministeri, e don Giovanni Sturiale, i giovani maestri dell’Istituto eseguiranno un nutrito programma musicale, sotto la guida del direttore Maestro Antonino Averna e della prof.ssa Rosanna Buffo: Adagio dalla Sonata in sol min BWV 1004 e Allemanda dalla Partita n.2 in re min. BWV1001 di J. S. Bach, con Valerio La Torre al violino; Preludio e Fuga BWV 539 in re min, di J. S. Bach, e I Tempo Haiti, di F. Angelis, con Paolo Corda alla fisarmonica; Sarabanda dalla Partita in la min. per flauto solo di J. S. Bach e Fantasia n.1 in la min Twv 402, di G. F. Telemann, con Chiara Bonarrigo al flauto; Schindler’s List di J. Williams, con Valerio La Torre al violino e Luigi Luca alla fisarmonica. L’ensemble di chitarre con E. Barillaro, A. Ariosto, A. Salerno, R. De Gaetano, G. Calabrò, P. Magazù, D. Ruta e A. Forganni eseguirà inoltre Introduzione e Fandango di L. Boccherini, Vocalise di M. Amoroso, Greensleeves, dalla English Suite n.5 di J. W. Duarte, Larghetto, II mov. dal Concerto Grosso di A. Vivaldi, e Cote Sud di R. Dyens.

