Messina, San Sebastiano: la Polizia Municipale festeggia il Santo Patrono

18 Gennaio 2019 15:18

La ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale, sarà officiata da Mons. Giovanni Accolla, lunedì 21, alle ore 9.30, nella chiesa del Carmine a Messina. La Messa, alla presenza del prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, del sindaco Cateno De Luca, della Giunta municipale, del presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile, del segretario generale Rossana Carrubba, del cappellano del Corpo Mons. Salvatore Camarda, del parroco della Chiesa del Carmine Gianfranco Centorrino, del comandante Calogero Ferlisi, e delle autorità civili e militari, ricorderà San Sebastiano martire, proclamato da Papa Pio XII, patrono dei vigili. La ricorrenza di San Sebastiano, comandante della legione preposta alla sicurezza dell’imperatore Diocleziano, condannato al martirio per aver abbracciato la fede cristiana, diventi occasione di riflessione sul “bene” che il Corpo di Polizia Municipale rappresenta per tutta la cittadinanza messinese, che si auspica possa mostrare calore e vicinanza partecipando, insieme ai suoi vigili, alla celebrazione eucaristica. In considerazione della cerimonia, il ricevimento del pubblico è sospeso in tutti gli uffici del Corpo; sarà comunque garantito l’espletamento dei servizi essenziali e di emergenza. Per agevolare l’afflusso dei partecipanti, lunedì 21, dalle ore 8 alle 12, sarà vietata la sosta con zona rimozione coatta sul lato ovest di via Porta Imperiale, nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e Cadorna.