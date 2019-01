19 Gennaio 2019 19:49

Messina: si ribalta il trattore, anziano muore a Raccuja

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire le dinamiche dell’incidente a Raccuja, in cui ha perso la vita un 70enne. L’uomo ha perso la vita questo pomeriggio, schiacciato sotto il peso del trattore sui cui era alla guida. Il 70enne stava lavorando al suo podere, quando il mezzo si è ribaltato. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.

