Messina, tutti pazzi per la pista di ghiaccio al Duomo: al via i corsi di pattinaggio, resterà in città fino a marzo

22 Gennaio 2019 17:15

Messina, la pista di ghiaccio rimarrà in attività fino a marzo: al via i corsi di pattinaggio per adulti e piccini

Visto il successo del periodo natalizio, in cui la pista di pattinaggio sul ghiaccio ha avuto un’affluenza di migliaia di messinesi, abitanti della provincia di Messina e non, e di turisti.

Cogliendo con entusiasmo le richieste da parte dei cittadini di rimanere ulteriormente in attività per dare una valida opzione di svago nella città.

La ditta Aquila 1 di Lorenzo Previti, ha deciso di prorogare la sua permanenza a Piazza Duomo fino al 24 Marzo, con una novità. Infatti tra pochi giorni cominceranno i corsi di pattinaggio sul ghiaccio senza limiti di età.

