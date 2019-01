Messina, piattaforma rifiuti a Villafranca. M5S: “Musumeci dica no al progetto”

16 Gennaio 2019 16:08

Messina, il movimento M5S presenta interrogazione all’Ars: “No alla piattaforma rifiuti pericolosi a Villafranca Tirrena. Governo rilasci parere negativo al progetto”

Con un’interrogazione urgente a risposta scritta presentata dalla deputata regionale di Messina Valentina Zafarana, i Cinquestelle chiedono al Governo regionale di mettere nero su bianco un secco ‘no’ al progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la gestione ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non nel comune di Villafranca Tirrena, che la società Gestam vorrebbe creare in un’area fortemente antropizzata della città della provincia di Messina. Il Movimento 5 Stelle aveva espresso una posizione contraria alla costruzione dell’impianto già in occasione dell’ audizione dello scorso 4 luglio, in commissione Ambiente dell’Ars, che era stata convocata su richiesta del sindaco di Villafranca Tirrena, Matteo De Marco, e di alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. “Già allora in sede parlamentare abbiamo espresso tutta la nostra ferma opposizione – ricorda Zafarana – alla costruzione di quest’opera. Adesso chiediamo al Governo regionale e agli assessorati regionali Ambiente e territorio ed Energia e servizi di pubblica utilità di negare il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) necessaria alla realizzazione dell’impianto”. “Il Piano paesaggistico dell’Ambito 9, approvato il 29 dicembre di due anni fa – prosegue Zafarana – e pubblicato a marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana impone il divieto di esercitare attività industriali nella fascia costiera dei comuni di Villafranca Tirrena e Rometta. La norma è chiara il Governo e gli uffici agiscano nell’assoluto rispetto delle regole”. ” Il M5S – conclude – è al fianco dei cittadini di Villafranca Tirrena e intende tutelare il loro diritto alla salute e a vivere in un ambiente salubre. Musumeci, Cordaro e Pierobon ne prendano atto, passando dalle parole ai fatti”.

