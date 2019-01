Messina, Parco urbano a Camaro: opera incompiuta da 15 anni

30 Gennaio 2019 09:50

L’associazione Radici chiede il completamento dei lavori: “è uno degli spazi urbani più belli progettati a Messina negli ultimi decenni”

L’Associazione politico-culturale “RADICI” esprime tutto il suo disappunto per il totale immobilismo che ormai da anni regna a Camaro S. Paolo a Messina, il parco urbano di c/da S. Antonio, ricadente proprio sotto la frequentatissima chiesa parrocchiale, per la quale opera i residenti di questo popoloso villaggio avevano riposto tanta speranza per ritrovare il necessario riscatto sociale.

“Non intendiamo entrare nel merito dei contenziosi sorti nel corso degli anni fra lo IACP (stazione appaltante) e l’impresa che originariamente si era aggiudicata la gara d’appalto, né tanto meno addossare responsabilità alle varie istituzioni che, ognuno nella parte di propria competenza, doveva far sì che questa ennesima vergogna messinese potesse prendere forma, ma è del tutto evidente che la politica non può non essere adesso chiamata in causa per sbrogliare una matassa che in tutti questi anni ha creato un “cantiere fantasma”, che per altro sta creando non pochi disagi ai residenti delle palazzine limitrofe all’area recintata.

Siamo ben consapevoli che negli anni più volte i consiglieri Libero Gioveni (Comune) e Alessandro Cacciotto (terza Circoscrizione), soci fondatori di “RADICI”, hanno investito l’IACP e le varie amministrazioni comunali che si sono succedute chiedendo di trovare delle soluzioni immediate per la ripresa dei lavori, soprattutto perché vi è ancora una disponibilità finanziaria di 430.000 euro per ultimare e rifinire sia l’anfiteatro di 500 posti, sia tutta l’area circostante, ivi compreso il parcheggio, nonché tutti i necessari arredi per rendere fruibile ai cittadini questo autenti co gioiello di architettura; ma le risposte delle istituzioni sono state fono ad oggi solo meramente formali!”.

L’associazione chiede all’Amministrazione di accelerare tutte le procedure tecnico-amministrative utili a riavviare le operazioni di completamento “di uno degli spazi urbani più belli progettati in città negli ultimi decenni”.

