Arriva le neve sullo Stretto: a Messina tutti pronti a “nchianari” sui colli San Rizzo

3 Gennaio 2019 19:04

Per i più temerari la meta sarà il Santuario di Dinnammare: i messinesi sfideranno il gelo per godere della spettacolare visuale dello Stretto di Messina innevato

Non si è fatta attendere in riva allo Stretto l’ondata di gelo ampiamente prevista dalle previsioni meteo. Le temperature a Messina e Reggio Calabria, in particolare nella giornata di domani, sono destinate ad un ulteriore di picchiata che porterà la colonnina del termometro anche vicina allo zero.

Eventi come questi per due città affacciate sul mare non sono rari, ma quasi unici. Nella città dello Stretto l’ultima “nevicata record” si è registrata il 31 dicembre del 2014 e poi ancora nel 2016. Nella giornata di oggi sia a Messina che a Reggio Calabria si sono tenuti tavoli tecnici in Prefettura per fronteggiare l’emergenza e a Messina è già scattato il piano di emergenza freddo per i senzatetto.

La neve potrebbe cadere a quota bassissima, addirittura sul livello del mare. Già oggi a Messina si sono registrate le prime nevicate sui colli e la strada per il santuario di Dinnammare è stata temporaneamente chiusa al transito dei veicoli.

Ma cosa succederà domani? L’ondata di gelo prevista a Messina per fortuna coincide con il periodo di vacanza e quindi in città i disagi alla circolazione viaria saranno in parte scongiurati e mitigati, dal momento che le scuole restano chiuse. E il periodo di vacanza da scuola rappresenta un’occasione ghiotta per “salire” sui colli. Perché a Messina non c’è nevicata che si rispetti senza una bella “scampagnata” sulla neve ai colli San Rizzo. Allo spuntare della prima neve sulle colline che sovrastano la città, i messinesi, in un clima di euforia generale, ( qualcuno anche in sella al motorino) usciranno da casa per “nchianari” alle quattro strade. Per i più temerari la meta sarà proprio il Santuario di Dinnammare: i messinesi sfideranno il gelo per godere della spettacolare visuale dello stretto innevato che si scorge dalla piazzetta dall’antica chiesa.

E il tutto dovrà essere documentato con almeno un selfie. Immancabile anche il pupazzo di neve da realizzare sull’auto, che si cercherà di mantenere ben saldo e di non far sciogliere rientrando il città. Il pupazzo di neve è un must da esibire sul cofano della macchina per il più lungo tempo possibile.

A Messina e Reggio Calabria la neve prevista domani è più probabile nelle zone settentrionali delle città, più esposte alle correnti settentrionali. E la neve arriverà anche nelle zone joniche e meridionali, in alcuni casi copiosa sulle colline peloritane di Itala, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Forza d’Agrò e Taormina.