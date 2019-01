Manutenzione stradale a Messina: pronti due bandi di gara per 700 mila euro ciascuno

14 Gennaio 2019 14:45

Si riunisce la prima commissione consiliare: in dirittura di arrivo due bandi di gara da 700 mila euro ciascuno per la manutenzione stradale a Messina

Pronte a Messina le gare per gli interventi di manutenzione straordinaria e la manutenzione di strade e marciapiedi nella zona centro sud della città. Lo ha confermato oggi il dirigente del dipartimento Lavori Pubblici, Antonio Amato. Le gare per gli interventi, per una somma di 700 mila euro ciascuno, sarebbero in dirittura di arrivo, ma una al momento non può essere ancora bandita per problemi riscontrati nelle nuove procedure telematiche, l’altra invece necessita solo della firma del contratto. Lo ha detto oggi il consigliere Gioveni nel corso della seduta della prima commissione consiliare: “Una gara interesserà parecchie arterie ma non può essere ancora bandita per problemi riscontrati nelle nuove procedure telematiche previste in tema di appalti pubblici; per l’altra invece è imminente la firma del contratto e interesserà la manutenzione di strade e marciapiedi in tre quadrilateri nella zona centro-sud della città”.

“Nel corso della seduta– racconta inoltre il presidente della commissione Gioveni-sono stati sollecitati interventi in quelle arterie mal ridotte e interessate dal transito dei tir; tra queste anche la via Gerobino Pilli di Camaro S. Paolo, per anni attraversata giornalmente dai mezzi pesanti di una ditta che ha sede a Messina Due”.

Durante la seduta il presidente Gioveni ha acceso i riflettori anche su un fatto inquietante, lamentando unitamente ad altri colleghi, del fatto che gli interventi di manutenzione ordinaria in città non vengono spesso effettuati a perfetta regola d’arte, ha saputo dal dirigente che la carenza di personale tecnico (sono previsti soltanto un ingegnere e due geometri a tempo parziale per tutta la città che si devono anche occupare di progettazione) non permette di effettuare i necessari controlli.

