Messina: al via la messa al riparo della condotta di Fiumefreddo

24 Gennaio 2019 12:52

Messina, la condotta dell’acquedotto di Fiumefreddo verrà spostata e messa in sicurezza dagli smottamenti del terreno, lavori per 700 mila euro

La condotta dell’acquedotto di Fiumefreddo sarà spostata e messa al riparo dagli smottamenti del terreno. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Nello Mesumeci: l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato da Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha infatti già assegnato i lavori, per 700 mila euro, al Consorzio Campanile Stabile di Benevento.

“Verrà messo in sicurezza l’intero costone roccioso – ha detto Musumeci – e, contemporaneamente, la tubazione sarà posizionata in una sede diversa dello stesso versante, garantendo così maggiore stabilità. Si tratta di una struttura degli anni ’80 che, in passato, ha subìto alcune rotture con la conseguente interruzione dell’approvvigionamento idrico nella città di Messina. Gli eventi atmosferici dell’ultimo anno hanno elevato la soglia di rischio, accentuando il pericolo di nuovi disagi: ecco perché interverremo immediatamente”.

