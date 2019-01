Messina, paura sull’A18: ancora un altro incidente, auto si schianta sul guardrail

21 Gennaio 2019 22:45

Non è in gravi condizioni, ma sarebbero necessari ulteriori accertamenti, il 38enne che questo pomeriggio è rimasto ferito in un incidente sull’Autostrada Messina-Catania. A pochi giorni dalla tragedia in cui hanno perso la vita tre persone, tra cui l’agente della Polstrada Angelo Spadaro, questo pomeriggio intorno alle 15:30, sul viadotto Andreana un’auto, un Opel, con a bordo il 38enne, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato ha sbandato schiantandosi prima contro il guardrail e ha poi finito la sua corsa sulla corsia di emergenza. L’uomo è stato prontamente soccorso da due uomini che si trovavano a bordo del veicolo che viaggiava a qualche metro di distanza dall’Opel. I due hanno allertato i soccorsi e segnalato il pericolo ai mezzi che sopraggiungevano. Per estrarre il 38enne dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, giunti in soccorso al personale sanitario del 118. Il 38enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Vincenzo di Taormina.