Messina, dal rifugio Don Blasco una notizia che scalda il cuore: trovata una nuova casa per Hansel

Hansel è un cane ospite del rifugio Don Blasco di Messina a cui hanno diagnosticato un tumore al naso: giorni fa le volontarie del canile avevano lanciato un appello affinché qualcuno si prendesse cura di lui negli ultimi giorni che gli restano da vivere

Dal rifugio Don Blasco di Messina arriva una notizia che scalda il cuore. Giorni fa avevamo pubblicato l’appello delle volontarie per Hansel, cane ospite del rifugio Don Blasco di Messina a cui hanno diagnosticato un tumore al naso: le volontarie del canile avevano lanciato un appello affinché qualcuno si prendesse cura di lui negli ultimi giorni che gli restano da vivere.

L’appello non è rimasto inascoltato: molto presto Hansel avrà una casa e conoscerà la sua nuova padrona. A darne notizia è proprio la sua nuova padrona, che ha scritto:

“Ogni cane ha il diritto di conoscere, anche se per poco, il calore di una casa, per questo, ormai da qualche anno in famiglia adottiamo cani molto anziani o molto malati.

Cani che non hanno una aspettativa di vita molto alta, che non hanno avuto molto, con un unico obiettivo: cancellare anni di solitudine e riempire ogni istante della loro vita restante di amore.

Confesso che è una scelta molto dolorosa ma ha un senso e per questo ringrazio mio marito ed i miei figli che condividono con me questo percorso.

Fra poco conoscerò il nuovo membro della famiglia Puglisi.

Si chiama Hansel, vive in canile da quando aveva due mesi ed ora ne ha nove.

Hansel è molto malato, ha un brutto male e non sappiamo quanto gli resterà da vivere ma lo farà da Re.

In canile lascerà la sorellina Gretel, chissà che un’anima pia non decida di dare una casa anche a lei.

Approfitto di questo post per informare la mia mamma che, ancora una volta, mi prenderà per pazza.

Ancora una volta mi vedrà tornare a casa con un cane in braccio ed ancora una volta me ne dirà di tutti i colori ma poi mi abbraccerà e mi dirà che mi vuole bene.

Prometto a tutte le volontarie “zie” che in questi nove lunghi anni hanno seguito Hansel di tenerle informate ogni giorno!!”.