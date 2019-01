Maltempo a Messina, frana ancora la collina di Scala Ritiro: detriti e fango sulla carreggiata [FOTO]

22 Gennaio 2019 10:26

Nuovi smottamenti dalla collina a Scala Ritiro a Messina. A segnalarlo è il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, che commenta: “Dopo i temporali di questa notte, la carreggiata è stata invasa nuovamente da un grosso cumulo di detriti e fango, staccati dalla collina sovrastante. Per fortuna nessun danno a persone e/o cose si è registrato, ma la situazione rimane preoccupante visto che si tratta della terza frana in pochi mesi proprio a Scala Ritiro”.

Laimo è stato immediatamente contattato da diversi residenti preoccupati per l’accaduto. Tempestivo l’intervento dei mezzi della Protezione Civile che hanno liberato la carreggiata e reso sicuro il transito delle autovetture. L’esponente di Sicilia Futura evidenzia quanto sia importante “bussare alla porta della Regione Sicilia per ottenere importanti ed improcrastinabili fondi da destinare alla sicurezza dei villaggi collinari e relative strade. Anche questa volta- conclude il consigliere– l’irreparabile è stato scampato, ma non si può stare alla mercè del destino; occorre pianificare interventi di prevenzione”.