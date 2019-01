Messina, evade dai domiciliari: arrestato 41enne di Roccavaldina

19 Gennaio 2019 14:14

Messina, non si fa trovare in casa al controllo dei Carabinieri: arrestato 41enne di Roccavaldina

Nel serata di ieri, nel corso dei controlli effettuati ai soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo , hanno arrestato R.G., 41enne di Roccavaldina, ritenuto responsabile del reato di evasione.

I militari dell’Arma, hanno effettuato il controllo presso l’abitazione dell’uomo, che però non ha risposto al citofono. Dopo svariati minuti di attesa, i Carabinieri sono entrati nell’immobile raggiungendo l’appartamento dell’arrestato al primo piano ed hanno notato le chiavi inserite nella serratura. Insospettiti hanno continuato a suonare più volte al campanello dell’appartamento, senza ricevere risposta. Poco dopo, l’uomo è rientrato presso il suo appartamento ed è stato tratto in arresto per il reato di evasione poiché violando gli obblighi imposti, si era allontanato dal domicilio senza giustificato motivo.

L’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Messina, in attesa dell’udienza di convalida.

Valuta questo articolo