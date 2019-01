Messina: Epifania di Solidarietà per la Comunità Briguglio di Olivarella

7 Gennaio 2019 11:03

Messina, per la Befana una visita speciale per i piccoli ospiti della comunità Briguglio di Olivarella

Da sempre, la ricorrenza della Befana tutte le feste porta via, chiudendo in bellezza i festeggiamenti per il Santo Natale e quelli per il nuovo anno. Secondo la tradizione, ogni anno, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, una donna molto anziana vola su una logora scopa, per fare visita ai bambini e riempire le calze lasciate da essi, appositamente appese sul camino o vicino a una finestra. Generalmente, i bambini che durante l’anno si sono comportati bene riceveranno dolciumi, caramelle, frutta secca o piccoli giocattoli. Al contrario, coloro che si sono comportati male troveranno le calze riempite con del carbone o dell’aglio. Purtroppo molti bambini, quelli meno fortunati di altri, non sempre vengono visitati dalla c.d. Befana; è il caso dei minori affidati alle comunità alloggio, che in tutte le parti del paese si prendono cura di loro. Tra questi, vi sono i piccoli ospiti della “Veronica Briguglio”, una struttura gestita dalle Suore Orsoline, situata ad Olivarella, piccola frazione di Milazzo (Messina), che nel pomeriggio di sabato 5, grazie alla consueta visita da parte di alcuni benefattori, hanno ricevuto alcuni doni regalati da Antonino Smiroldo e Salvatore Vassallo. I due sostenitori da anni, in occasione di tutte le feste in calendario, fanno puntualmente visita ai piccoli ospiti della comunità alloggio, portando loro i doni per l’occasione, ma anche materiale didattico, sportivo, ludico e quanto di utile per far sentire la vicinanza di affetto ai bimbi. “Gesti di spontanea solidarietà, che in questo triste momento storico di crisi e identità familiari svanite – dichiarano Smiroldo e Vassallo – rende e rafforza la figura del “singolo volontario benefattore”, quale prezioso tassello per la società in cui viviamo, sperando che questa azione sia da monito per i concittadini e le generazioni future, che non sempre hanno come esempio tali comportamenti”.

