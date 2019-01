Droga a Messina, blitz dei Carabinieri in provincia: 1 arresto e 2 denunce

18 Gennaio 2019 19:58

Blitz dei Carabinieri nella provincia di Messina: un arresto e due denunce per detenzione ai fini di spaccio, in manette 60enne di Merì

Nel corso di servizi di prevenzione volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Rometta Marea (Messina) hanno arrestato G.P.S., 60enne, originario di Merì, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari che per giorni hanno analizzato le abitudini dell’uomo, sono intervenuti alle prime luci dell’alba. La perquisizione domiciliare è stata effettuata con l’ausilio di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT). I carabinieri, dopo aver perquisito l’intera abitazione, hanno trovato nella camera da letto due barattoli con all’interno 54 grammi di marijuana e diversi semi della stessa sostanza.

L’uomo è stato arrestato ed all’esito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Rometta Marea.

Inoltre analoghi servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti sono stati effettuati nei comuni di Lipari e Milazzo. In particolare, sull’Isola eoliana, i Carabinieri hanno denunciato un giovane 31enne trovato in possesso di 22 grammi di hashish, 400 euro in contanti ritenuti provento di spaccio ed un bilancino di precisione. A Milazzo, invece, un giovane 18enne durante un controllo è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana suddivisa in 7 dosi. La perquisizione svolta presso il domicilio ha consentito di rinvenire ulteriori 46 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

